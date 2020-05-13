С 21.00 до 24.00 телеканал ОТС проведет телемарафон с прямыми включениями из 4 музеев: Краеведческого, Художественного, Музея Новосибирска и Исторического парка «Россия — моя история». Сотрудники проведут мастер-классы, прогулки по пустым музейным зданиям, тесты музейных экспонатов и телемост со столичным музеем. «Россия – моя история» представит премьеры новых экскурсий и выставок. Бонус: цикл видеоэкскурсий по историческому центру Новосибирска – территории Военного городка №17.

Закулисье покажет Новосибирская филармония, а Дом культуры имени Октябрьской революции проведет онлайн-экскурсию, в которой расскажет об истории создания учреждения. Полное раписание — на сайте министерства культуры Новосибирской области.