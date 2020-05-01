Май всегда начинается с Монстрации — в этом году она стала «облачной»

Монстрация проходит в Новосибирске с 2004 года, и режим самоизоляции — не повод нарушать традицию! Ее идеолог, художник Артем Лоскутов, сообщил в соцсетях: «Вирус лишил нас иерархий: теперь нет больших и маленьких монстраций, все оказались в первом ряду своей личной монстрации, где каждый лозунг — главный. Тотальная децентрализация. Монстрация становится Облачной, отражаясь облаком фотографий — своих главных визуальных артефактов, в облаке репортажей, постов, твитов и сториз».

Участники уже начали выкладывать свои плакаты в соцсети с хештэгом #монстрация2020.