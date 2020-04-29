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Коронавирус на улицах: показываем тематический стрит-арт со всего мира

Тематика «настенной живописи» — от ироничной до воодушевляющей.

Мона Лиза-2020 в Барселоне

В Сенегале с помощью граффити жителям напоминают, как правильно вести себя во время пандемии — например, чихать. 

Так испанцев убеждают оставаться дома. 

Рисунок швейцарского художника посвящен врачам. 

В Шотландии надеются, что самоизоляция скоро закончится.

Похоже, жителей Новосибирска и Берлина занимают одни и те же проблемы. 

Произведение шотландского художника на стене одного из зданий Глазго. 

Лидия Осинцева ,
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