Своим искусством китайские художники хотели отдать дань уважения мелицинскому персоналу, борющемуся с коронавирусом. Его изобразили и как монстра с щупальцами, и как огненного демона с длинным языком и перепончатыми крыльями гигантской летучей мыши. Врачи-герои неизменно носят маски и защитные костюмы и смело бросаются в бой.