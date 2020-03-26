Автовокзал на Красном проспекте закрылся, а Краеведческий музей ушел в онлайн: что происходит в готовящемся к карантину Новосибирске

Здание Новосибирского автовокзала, строительство которого заморозили в 2013 году, закрывают 6 апреля. Купить билеты на автобусы и уехать можно будет с Новосибирского автовокзала-Главный, который открыли недавно на Гусинобродском шоссе, или с автостанций «Ж/Д вокзал-Главный», «Хилокская», «Юго-Западная» и «Аэропорт Толмачево». Изменения в расписание автобусов еще вносят.

Краеведческий музей сообщил, что временно закрыл двери для посетителей, но не прекращает работу, а переносит ее в онлайн. Уже сейчас на Youtibe можно виртуально посетить две выставки: «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII - XIX веков» и буддийских скульптур «Львы Будды».



