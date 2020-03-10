«Живопись без красок»: в ЦК19 представили дебют известного архитектора Ивана Шалмина в качестве цифрового художника

В ЦК19 публику ждет тщательно выверенное экспозиционное пространство: пятьдесят три насыщенные цифровые абстракции сопоставлены с фотографиями девяноста четырех архитектурных объектов в монохромных серых залах. Во всех элементах выставки прослеживается главный принцип работы Шалмина — лаконизм. В его трактовке это — необходимая достаточность, восходящая к классической формуле античного архитектора Витрувия «польза, прочность, красота». Именно желание дополнить свою архитектуру работами, соответствующими постулатам лаконизма, привели Шалмина к цифровой живописи.

«Работая кистью, мы используем цветовые диапазоны, ограниченные химическими свойствами красок. Работая мышью, я использую чистый цвет, в котором в миллион раз больше воспринимаемых глазом цветовых градаций. Однако сама живопись рождается в момент нанесения краски на плоскость — в симбиозе с используемым печатным устройством. В данном случае мы постарались представить итоговую работу в виде, максимально приближенном к изображению на экране», — рассказывает архитектор.

Выставка «Иван Шалмин: лаконизм в архитектуре. Живопись без красок» проработает до 24 марта.