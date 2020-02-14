Сорок коллажей художников со всей страны: в мастерой Крикливого и Панькова открылась выставка художников-коллажистов «ДА? ДА!»

Многие художники создают в технике коллажа и авторские работы, и визуальную составляющую театральных постановок. Но в профессиональной среде коллажистов не воспринимают всерьез — художники других направлений считают создание коллажа работой посредственной и не рассматривают его как произведение искусства. Резиденты Мастерской решили привлечь внимание к этому направлению. На выставке представлены сорок коллажей художников со всей страны — из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владовостока и других городов. Чтобы увидеть их, осталось всего два дня — 14 и 15 февраля.