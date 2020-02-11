«Вещественное доказательство»: в Художественном музее откроется выставка, где обыденные вещи превращаются в арт-объекты

Идея выставки — в том, что нет некрасивых предметов, чаще они предстают перед случайным зрителем в невыгодном ракурсе. Любой можно превратить в арт-объект, проявив его внутреннюю и внешнюю красоту, даже если это предмет бытового, промышленного и другого назначения.

Художники познакомят зрителя с возможностями техники ассамбляж в синтезе с современной живописью. Их задача — сделать предмет частью определенного визуального ряда так, чтобы открылись неведомые до селя его черты и проявилась идея арт-объекта. Предметы, выстроенные в композиционную конструкцию, несут дополнительную смысловую и эстетическую нагрузку. Проект посвящен памяти художника-монументалиста Геннадия Трошкина (1930-2014), произведения которого также будут показаны на этой выставке.