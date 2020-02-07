В культурном пространстве «Арт Ель» пройдет первая новосибирская Неделя современного искусства

С 10 по 16 февраля удожники, дизайнеры, фотографы и все заинтересованные покажут разгные точки зрения на то, что такое «близость»: для кого-то это душевный покой и ощущение родства, для кого-то — общие идеи. Программа включает лекции и мастер-классы, показ фильма «Близость» и перфоманс-эксперимент. Кроме того, в рамках Недели пройдет Школа кураторов — площадка проекта, на которой студенты смогут узнать, как создавать события и выставки, понять суть кураторских решений и разобраться в актуальных веяниях в сфере искусства.



На все мероприятия вход бесплатный