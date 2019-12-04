«Мастер и Маргарита» по-французски: в «Победе» откроется фотовыставка, вдохновленная романом Булгакова

«Роман Булгакова является самым сильным художественным впечатлением всей моей жизни, — рассказал о замысле проекта его продюсер, российский бизнесмен и меценат Евгений Яковлев. — Вначале у нас была идея использовать серию фотографий для продвижения одной коммерческой организации. Но когда мы начали работу, то поняли, что это совершенно отдельный проект».

Своей страстью к булгаковскому тексту Евгений заразил Жана-Даниэля Лорье, одного из самых прославленных французских фотографов, кавалера Ордена Почетного легиона. Он сотрудничает с Vogue, Elle, L’Officiel, создает рекламные кампании для Dior, Celine, Cartier.

Съемки велись по всей Москве, прежде всего в местах действия романа — в Переделкино и Новодевичьем монастыре, в высотке на Котельнической набережной и на крыше дома Пашкова и, конечно, на Патриарших прудах. Образ Маргариты воплотила знаменитая французская актриса Изабель Аджани, для нее булгаковская героиня стала третьей Маргаритой: королеву Марго и Маргариту Гете она уже играла в театре и кино.

Выставка откроется 8 декабря и будет работать до 1 февраля.