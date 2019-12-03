В Музее Железнодорожного района можно увидеть сокровища сибирских скифов

От куда пришли пазырыкцы? Куда исчезли? Существует версия, что пазырыкцы вместе с родственными им племенами тагарской культуры подверглись частым атакам племени хунну, и в результате были вытеснены с территории Алтая. В экспозиции представлены элементы позолоченной сбруи; костяные доспехи, защищавшие тело древнего воина; бронзовые кинжалы, ножи и скифский акинак; изящный боевой молот-клевец, который при всем при том является грозным оружием; ювелирные украшения и амулеты. Все это — итоги экспедиций на Алтай, в Казахстан и Монголию. Свое название культура получила по памятнику в урочище Пазырык долины реки Большой Улаган близ села Балыктуюль (Улаганский район), где экспедицией академика С. И. Руденко были в 1929 году раскопаны усыпальницы пазырыкской племенной знати.