Музей «Закаменка» борется с мраком

Экспонаты расскажут об истории осветительных приборов от древности до наших дней. Гостям представят инструмент для добывания огня (кресало), найденный на территории села Кривощёково, древний и популярнейший светильник — светец, лампочку с силуэтом взлетающей ракеты, новогодние гирлянды, а также приборы, использующие свет в своей работе, например, Пентакта (устройство для чтения микрофильмов) или красный фонарь для проявки фотографий. В рамках выставки предоставится возможность посмотреть диафильмы, узнать про план ГОЭЛРО и даже научиться приручать тени.

Выставка откроется 28 ноября в 17:00 и будет работать до 21 февраля 2020 года по адресу Кирова, 80.