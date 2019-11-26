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Музей «Закаменка» борется с мраком

Спасением от зимней хандры станет новая выставка «ПроСвет».

Экспонаты расскажут об истории осветительных приборов от древности до наших дней. Гостям представят инструмент для добывания огня (кресало), найденный на территории села Кривощёково, древний и популярнейший светильник — светец, лампочку с силуэтом взлетающей ракеты, новогодние гирлянды, а также приборы, использующие свет в своей работе, например, Пентакта (устройство для чтения микрофильмов) или красный фонарь для проявки фотографий. В рамках выставки предоставится возможность посмотреть диафильмы, узнать про план ГОЭЛРО и даже научиться приручать тени.

Выставка откроется 28 ноября в 17:00 и будет работать до 21 февраля 2020 года по адресу Кирова, 80.

 

Лидия Осинцева ,
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