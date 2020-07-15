1900 жителей Бердска подписали обращение к Владимиру Путину против строительства мусорного полигона рядом с городом

В письме Президенту Путину жители Бердска утверждают, что полигон строится с нарушением мусорной реформы. Публичные слушания пришлись на период самоизоляции из-за пандемии коронавируса, так что у жителей Бердска не было возможности пристуствовать на них. Они обвиняют власти в нарушении прав на благоприятную окружающую среду и просят Путина проверить законность создания полигона ТКО на частной земле.

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов утверждает, что полигон построят только в случае наличия положительных заключений экологической и строительной экспертиз.