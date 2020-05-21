Спасение еды, лесные пожары и юные активисты: в России пройдет первый онлайн-фестиваль экологического кино Ecocup Green Talks

Показы пройдут с 21 по 24 мая два раза в день на языке оригинала с русскими субтитрами.

21 мая представят фильм «Поколение Грета» французского режиссера-документалиста Саймона Кесслера о девяти юных экоактивистках со всего света. «Пища для перемен» 22 мая посвящен теме спасения еды, которая утилизируется быстрее, чем ее успевают съесть и продать. Фильм «Мегапожары», который покажут 23 мая, поднимает вопрос — можно или бороться с лесными пожарами, и кто этим занимается? Заключительный фильм программы — «Ревайлдинг: новая парадигма сохранения природы» объяснит, что такое «трофический каскад» и как исчезновение или сокращение одного из главных видов меняет все.