Эко-активист из Новосибирска получил грант от Timberland на развитие своего проекта

С октября по январь Timberland и компания «ДжамильКо» принимали работы с различных уголков страны — всего они получили более двухсот пятидесяти заявок с эко-проектами. Жюри конкурса оценили все и выбрали трех победителей в номинациях «Охрана природы и экология России» и «Освещение экологических проблем через искусство», которые получили денежный грант на развитие своих идей. Среди них — проект «Добровольные лесные пожарные Новосибирской и Томской области» Александра Сухова. По его идее, группа добровольцев будет заниматься тушением природных пожаров и эко-просвещением в сфере их предупреждения.

На мероприятии и в рамках кампании «Природа ждет героев» Timberland представили новую модель ботинок 6 Inch ReBotl. Они стали флагманом политики ответственного производства марки, одним из направлений которых является использование переработанного пластика в продуктах бренда. Более четырехсот сорока пяти тонн пластиковых отходов были переработаны и обрели новую жизнь в одежде и обуви Timberland.

Технология ReBotl позволяет получить уникальную ПЭТ-пряжу из переработанных пластиковых бутылок, и интегрировать ее в верхнюю часть классической модели. Водоотталкивающие свойства и легендарная долговечность конструкции ботинка сохраняются на том же уровне, что и у классических моделей, при этом 40% 6-Inch ReBotl выполнено из переработанного материала.