Яндекс покажет в прямом эфире спектакль театра «Глобус»

Музыкальный спектакль, фантазия в стиле антиутопии режиссера Александра Созонова, рассказывает об обществе, разделенном войной на две непримиримых половины. В техногенном тоталитарном государстве правят искусственный интеллект, жестокость и виртуальная реальность. Главный герой мальчик Алёша идет наперекор установленному порядку. Премьера спектакля состоялась 11 мая 2019 года.

Эта трансляция — одно из финальных событий «Культурного марафона», всероссийского образовательного проекта, который состоит из тестов, заданий и сценариев уроков, разработанных Яндексом в сотрудничестве с признанными экспертами.