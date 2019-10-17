«Красный факел» проведет благотворительный концерт «Твори добро!»

В белинской клинике «Шарите» ему поставили диагноз «плоскоклеточный рак левой верхней доли бронхов, многоочаговый рецидив и диффузная лимфоденопатия». Для лечения недостаточно одной дорогостоящей операции — обследования показали, что Сорокину необходимо пройти курс химиоиммунотерапии.

Артисты новосибирских театров соберутся на концерт «Твори добро!» в кафе театра «Красный факел» 30 октября, чтобы поддержать своего коллегу. Кроме этого, театр проведет благотворительный спектакль — 4 ноября на Большой сцене покажут «Агенты праздников».

Собирать деньги на лечение Сорокина новосибирские артисты начали в июне 2019 года. Им удалось собрать более двух миллионов рублей, чтобы артист смог вовремя попасть к врачам. Купить билеты на концерт можно на сайте «Красного факела».