«Всем кого касается»: «Глобус» поставил спектакль по пьесе Даны Сидерос

Пьеса Сидерос «Всем кого касается» в 2018 году стала победителем Международного конкурса новой драматургии «Ремарка» (второе место в номинации «Маленькая Ремарка»). Пьеса также вошла в шорт-лист объединенного конкурса современной драматургии «Кульминация».

Поставил ее Евгений Маленчев — руководитель независимой театральной компании «Барабан» (Тула) и режиссер-постановщик Тульского академического театра драмы. Он рассказал: «Эта история о том, как в образцовый класс элитной школы с благополучными детьми попадают два брата с непростым детдомовским прошлым, разговаривающие друг с другом на придуманном ими языке прикосновений и жестов. Сочиняя спектакль, мы работаем с темой, которую по сюжету пьесы школьный учитель исследует со своими учениками, — как избежать зла. Персонажи спектакля ищут его внутри этой истории, мы ищем снаружи. Эта история должна быть близкой, во всех смыслах, поэтому сценическое пространство объединит актеров и зрителей. Место действия спектакля – школьный спортзал. Это игровое и телесное пространство, в котором мы будем говорить о принятии себя и другого, о кризисе общения и о необходимости коммуникации, даже когда это кажется невозможным».

Премьера состоится 23 октября в 18 часов и 24 октября в 16 часов.