В Мастерской Крикливого и Панькова поставили спектакль по мотивам «Маденького принца»

Там он встретил других принцев и принцесс, которые показали ему свой мир и рассказали свои истории. Их роли исполняют участники студии «Особенный тип, текст «Маленького принца» служит им отправной точкой, для того чтобы поделиться событиями, которые происходили в их жизни; о людях, с которыми они встречались; о том, что приносит им радость, делает счастливыми, а что заставляет огорчаться или вызывает тревогу. Кроме того, над спектаклем работают режиссер Варвара Попова и художник Полина Шипицына.

Постановщики исходят из того, что каждый человек — отдельная планета, то есть, огромный мир, который живет по своим законам и правилам. Чтобы разобраться в себе и узнать своих товарищей, студийцы приняли участие в нескольких мастер-классах. Под руководством педагога-психолога Светланы Лысенко они рисовали свои планеты, мастерили их из различных материалов, а также говорили о том, что эти планеты постоянно пребывают в движении, то есть меняются изо дня в день, и если в течение года время от времени изображать свою планету, потом можно вспомнить, каким был тот или период, какие события произошли и какие ситуации были пережиты за этот год.

Ближайшие показы спектакля «Моя планета» состоятся 13 и 20 октября в 19.00 по адресу ул. Ленина, 15.