НОВАТ получит новую сцену

В планах театра полностью поменять нижнюю механизацию сцены — подъемники для актеров, музыкальных инструментов и декораций, а также лебёдки для занавеса и световых башен. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок – на двести восемьдесят миллионов демонтируют старую механизацию, которая была смонтирована еще в середине прошлого века, и установят новую. Работы должны завершить к концу декабря этого года. В скором времени НОВАТ реставрация ждет и зрительный зал — в нем планируют открыть верхний ярус. На эти изменения уйдет еще больше средств — почти четыреста миллионов рублей.