Польский спектакль «Свинополис» на набережной закроет фестиваль «Три вороны»

Эта простая история о маленьких поросятах, которых старейшины готовили стать послушными гражданами, чтобы поклоняться человеку, великому создателю своей счастливой вселенной. Беззаботное существование внезапно заканчивается, когда обнаруживается, что «граждан» отправляют на бойню. Гигантские персонажи на ходулях, гротескно возвышаясь над маленькими и уязвимыми героями этой трагикомической истории, похожи на персонажей мультфильма — настоящая история революций и угнетения, рассказанная через визуальную эстетику уличного театра.

В репертуаре Biuro Podróży четырнадцать оригинальных постановок, среди них — восемь спектаклей под открытым небом. Самый популярный и признанный зрителями — «Похороны Кармен», за который театр получил награду критиков в Эдинбурге и Гран-При театрального Фестиваля в Афинах.

14 и 15 сентября, начало в 20:00, Михайловская набережная, площадка перед главной сценой