«ХАОС» проникнет в «МЕГА Новосибирск»

14 сентября Международный фестиваль актуального театра превратит пространство торгового центра в место, где есть декорации, роли, режиссеры, актеры и свои правила игры.

В 22.30 вместе с актерами «Старого дома» Тимофеем Мамлиным, Ларисой Чернобаевой, Александром Шарафутдиновым, Александром Вострухиным, Софьей Васильевой, Яном Латышевым, Станиславом Кочетковым гости прогуляются по ночной «МЕГЕ», чтобы увидеть с новой стороны мир потребления и развлечений, которому они добровольно дарят свое время и деньги.

Вход на превью-событие фестиваля свободный, но регистрация обязательна: https://oldhouse.timepad.ru/event/1049192/, количество зрителей ограничено. Место и время встречи: 22.15, главный вход «МЕГИ», с собой организаторы просят взять документы, удостоверяющие личность.