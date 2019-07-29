НОВАТ выступит на сцене Большого театра

Во время гастролей в Большом НОВАТ представит два разных подхода к классическому балету Петра Чайковского: свою визитную карточку «Лебединое озеро» Михаила Мессера и «Спящую красавицу» в постановке испанского хореографа Начо Дуато. В трех спектаклях партию Злого гения исполнит признанная звезда Иван Васильев. В гастролях, которые пройдут с 29 июля по 10 августа, балетную труппу сопровождает симфонический оркестр НОВАТа во главе с дирижером Дмитрием Юровским.