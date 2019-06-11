«ХАОС» приходит на экран

Осенью на фестивале «ХАОС» зрителям представят самые актуальные, обсуждаемые и неожиданные постановки современных режиссеров. В ожидании команда организаторов каждый месяц предлагает жителям Новосибирска самые разные поводы и форматы для размышления о современном театре. 14 июня в 19.00 на площадке бара-лектория «ПОТОК» (Депутатская, 46) состоится показ фрагментов спектакля «Идеальный муж. Комедия» (МХТ). Зрители смогут обсудить увиденное вместе с арт-директором фестиваля «ХАОС» Оксаной Ефременко, куратором off-программ фестиваля Полиной Кардымон, актрисой театра «Старый дом» Анной Матюшиной и другими. Вход на мероприятие свободный.