Успеть на выходных: в Новосибирске идут гастроли ростовского театра
До 9 июня «Красный факел» принимает у себя Ростовский-на-Дону академический молодежный театр.
Труппа приехала в рамках федеральной программы «Большие гастроли», а то время как новосибирский театр дает спектакли в ее родном городе. В 2019 году Ростовский-на-Дону академический молодежный театр отмечает несколько юбилеев: сто двадцать лет со дня основания, девяностый театральный сезон и тридцатилетие Международного театрального фестиваля спектаклей для детей и молодежи «Минифест».
07 июня, 19:00 — Большой зал театра «Красный факел», мюзикл «Бумбараш».
08 июня, 18:00 — Большой зал театра «Красный факел», приключенческий экшн «Собака-якудза».
09 июня, 14:00 — Большой зал театра «Красный факел», спектакль «Господин Ибрагим».
09 июня, 18:00 — Большой зал театра «Красный факел», спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева.
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