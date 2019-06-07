Успеть на выходных: в Новосибирске идут гастроли ростовского театра

Труппа приехала в рамках федеральной программы «Большие гастроли», а то время как новосибирский театр дает спектакли в ее родном городе. В 2019 году Ростовский-на-Дону академический молодежный театр отмечает несколько юбилеев: сто двадцать лет со дня основания, девяностый театральный сезон и тридцатилетие Международного театрального фестиваля спектаклей для детей и молодежи «Минифест».

07 июня, 19:00 — Большой зал театра «Красный факел», мюзикл «Бумбараш».

08 июня, 18:00 — Большой зал театра «Красный факел», приключенческий экшн «Собака-якудза».

09 июня, 14:00 — Большой зал театра «Красный факел», спектакль «Господин Ибрагим».

09 июня, 18:00 — Большой зал театра «Красный факел», спектакль «Месяц в деревне» по пьесе Тургенева.