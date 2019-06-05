«Первый театр» выйдет на улицы Новосибирска

Сайт-специфик – новый для Новосибирска жанр, который придумали в Англии в началае двухтысячных. Это театральный спектакль или перформанс о конкретном пространстве, который может быть разыгран только в месте своего создания и нигде больше. Помогать «Первому театру» будут мастера из Москвы, Санкт-Перербурга и других городов России.

Полная программа лаборатории:

8 июня, 11:00 – Site 0 #В_парке, Первомайский сквер, «Завтрак на траве» – разговор с куратором Никой Пархомовской о сайт-специфик театре: зачем и кому он нужен, где его посмотреть и как сделать.

9 июня, 15:00 – Site 1 #В_доме, в «Доме с часами» – перформанс хореографа Ольги Цветковой: легендарное новосибирское здание и попытка осознать свое тело и понять, что же это такое – место, где мы живем и куда возвращаемся каждый день.

15 июня, 15:00 – Site 2 #На_районе, «Расточка» (ул. Мира, 17) – перформанс сценографа Катерины Андреевой: художественное освоение заброшенного, но все еще красивого района, одного из самых колоритных городе.

19 июня, 15:00 – Site 3 #По_дороге, ДК им. Ефремова (ул. Мира, 14) – перформанс режиссера Степана Пектеева: нас ждет дорога, которая может стать и дорогой из города, и дорогой в него, но главное – дорогой к самим себе.

На все мероприятия лаборатории обязательна регистрация.