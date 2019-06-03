НОВАТ ждет дорогостоящий ремонт

НОВАТ решил отремонтировать четыре этажа театра, зал для репетиций и подвал – информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. По плану, в репетиционном зале оборудуют гримерные и душевые, а в подвале разместят архивы бухгалтерии и отдела кадров. Музыканты получат отдельный гардероб, который расположится на первом этаже, а на втором сделают гримерки для заслуженных артистов театра. Четвертый этаж не претерпит больших изменений, за исключением того, что там оборудуют курилку. Малый концертный зал также ждет небольшой ремонт.