НОВАТ ждет дорогостоящий ремонт
По предварительной оценке работы обойдутся в двести пятнадцать миллионов рублей.
НОВАТ решил отремонтировать четыре этажа театра, зал для репетиций и подвал – информацию об этом можно найти на сайте госзакупок. По плану, в репетиционном зале оборудуют гримерные и душевые, а в подвале разместят архивы бухгалтерии и отдела кадров. Музыканты получат отдельный гардероб, который расположится на первом этаже, а на втором сделают гримерки для заслуженных артистов театра. Четвертый этаж не претерпит больших изменений, за исключением того, что там оборудуют курилку. Малый концертный зал также ждет небольшой ремонт.
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