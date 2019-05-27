Театральные куклы из разных стран прошли по центру Новосибирска

С 26 мая по 1 июня шестнадцать коллективов из шести стран показывают кукольные спектакли различных форматов. В Новосибирск привезли постановки теневого театра, в стиле рок-н-ролл, спектакль-трансформер, который играется для детей, а при трансформации — для взрослых. Коллектив Новосибирского областного театр кукол готовился к фестивалю два с половиной года. Спектакли пройдут в течение недели сразу на нескольких площадках. Помимо сцены Новосибирского театра кукол их можно будет увидеть в студенческом театре «Пуля», Доме культуры имени Октябрьской революции, театра «Красный факел», а 1 июня, в День защиты детей, фестиваль закроется большой праздничной программой на набережной реки Оби в парке «Городское начало».