Спектакль «Старого дома» открыл фестиваль в Румынии

«Старый дом» представил спектакль на XII Международном театральном фестивале «TESZT», где, кроме него, собрались театральные труппы из Гренобля, Антверпена, Любляны, Кельна, Бухареста. «TESZT» — один из самых важных проектов Венгерского государственного театра им. Цики Гергея, который проводится ежегодно с 2008 года. Город Тимишоара находится на перекрестке нескольких культур: географически он близок как к Будапешту, так и к Белграду, но помимо этих двух мультикультурных столиц, Тимишоара находится недалеко от Арада, Нови-Сада, Суботицы и Сегеда, и все они являются городами, известными своими особыми культурными ценностями. Несмотря на географическую или культурную близость, театры в этих городах соприкасаются друг с другом только на минимальной основе, поэтому одна из главных целей фестиваля — поддержать более тесное и частое сотрудничество между театрами в регионе.

Выбор участников «TESZT»-2019 был построен вокруг концепции героизма/антигероизма: по мнению организаторов, на сцене, где линия, разделяющая Героев и Антигероев, часто ограничивается лишь закрытыми дверями, театр становится прекрасным инструментом для исследования подвижной черты, отделяющей рай от ада.

«Sociopath/Гамлет» — переосмысление классической пьесы с видеоэффектами, проекцией и русской хип-хоп музыкой. В Новосибирске его можно будет увидеть в июне.

«Старый дом»,12, 13 июня



Купить билет: https://old-house.ru/sociopath.html

Фото: Виктор Дмитриев