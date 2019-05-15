«Красный факел» попросил поделиться связанными с театром личными историями

В апреле 2020 года «Красный факел» отпразднует свой день рождения, поэтому он планирует выставки, праздничные мероприятия, буклеты и даже фильм. Поэтому театр просит своих зрителей поделиться живыми новыми историями о том, как театр повлиял (а, может, изменил) их жизнь. Рассказать их можно разными способами: по телефону, лично, через Instagram или группы «Красного факела» в социальных сетях. Личные истории зрителей будут использованы для создания экспозиции юбилейной выставки и торжественного концерта.