Маски-шоу: какие постановки скрываются за «Золотой маской»?

Российская национальная премия «Золотая маска» называет ведущие постановки сезона и «несет их в массы», организовав программу «Лучшие спектакли в городах России». В этом году «золотую» инициативу поддержали шестнадцать городов: в Новосибирске оператором проекта выступил театр «Глобус». Афиша фестиваля достаточно «емкая» – за восемь дней зрители увидят четыре спектакля.

Алексей Крикливый, главный режиссер театра «Глобус»:

– В программе фестиваля представлены спектакли, ярко прозвучавшие в театральном пространстве за последнее время. Это совершенно непохожие друг на друга работы, с разной эстетикой, разного способа существования, и выделить какой-то один из них сложно – программа чрезвычайно достойная.

Для поклонников режиссера Юрия Бутусова, которых в нашем городе немало, есть замечательная возможность увидеть его работу с артистами Московского драматического театра им. А.С. Пушкина «Барабаны в ночи». Еще один знаковый театр-участник фестиваля – «Мастерская П.Н. Фоменко»: название театра говорит о многом, и мы рады, что новосибирские зрители смогут встретиться со спектаклем «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира в постановке Ивана Поповски.

Также в программе есть две спектакля, которые представляют нестоличные театры, и очень важно, что «Золотая Маска» расширяет границы не только художественные, но и территориальные, вовлекая в единый театральный процесс региональные проекты. Когда мы еще увидим в Новосибирске «Корабль дураков» Дениса Бокурадзе из Новокуйбышевска? Это очень интересный режиссер, который обладает особым творческим методом воплощения материала, да и студия «Грань» – очень достойный театр. Не менее важный спектакль – «Магазин» Эдуарда Шахова: с этим именем Новосибирск уже знаком, и на этот раз он представит еще одну свою работу «в исполнении» Альметьевского татарского драматического театра. Театральное пространство России поистине необъятное, и очень важно, что фестиваль откликается на новые имена и открыто дарит возможность зрителям познакомиться с ними.

«Золотая Маска» в Новосибирске, 14-21 мая

Приобрести билеты можно на сайте театра «Глобус»