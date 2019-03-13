В Новосибирском государственном художественном музее открывается выставка, посвященная Году театра в России

Украшение экспозиции — произведения русских художников конца XIX — первой половины XX века. Среди них — известная картина З.Е. Серебряковой «В балетной уборной (Балет «Лебединое озеро»)» 1922 года, эскиз изящного костюма Феи кукол, предназначенный для знаменитой М.Ф. Кшесинской. эскизы костюмов Л.С. Бакста, С.Ю. Судейкина, С.В. Чехонина, В.В. Лебедева, статуэтки ведущих художников Ленинградского и Дмитровского фарфоровых заводов и многое другое.

Отдельный раздел выставки посвящен творческому наследию художника-сценографа С.Л. Белоголового, работавшего в Новосибирске с 1935 по 1953 год. В экспозиции показаны его эскизы декораций и костюмов для постановок Новосибирского театра оперы и балета и драматического театра «Красный факел», главным художником которого он служил с 1937 года. Вместе с эскизами декораций и костюмов к новосибирским постановкам на выставке представлены фотографии этих же спектаклей, прошедших на сценах «Красного факела», Областного театра драмы, Театра юного зрителя.