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Музей Новосибирска проведет за кулисы нескольких театров

Новая выставка без витрин покажет редкости из «Красного Факела», «Театра кукол» и «Старого дома».

 

Кроме подлинных предметов, задействованных в спектаклях, костюмов и бутафории, создатели выставки расскажут о повседневной жизни в театре и о том, что происходит в нем до прихода зрителей — как работают художник, режиссер, декоратор, пастижер, как изготавливают куклы, костюмы и реквизит.

Любой предмет — штоковых, ростовых и планшетных кукол, оригиналы художественных эскизов, сценические макеты спектаклей — можно будет потрогать и узнать, как он устроен. Для детей предусмотрена возможность испытать, объемные, мягкие машины, а вместе со взрослыми они смогут сделать оригинальные фото на сцене, используя театральный реквизит.

Во время работы выставки планируется серия представлений с участием новосибирских театров, встречи, гостиные и концерты, которые будут анонсироваться в группе музея. Экспозиция откроется 12 марта в 18:00 по адресу Обская, 4. 

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Автор: Лидия Осинцева
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