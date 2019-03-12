Музей Новосибирска проведет за кулисы нескольких театров

Кроме подлинных предметов, задействованных в спектаклях, костюмов и бутафории, создатели выставки расскажут о повседневной жизни в театре и о том, что происходит в нем до прихода зрителей — как работают художник, режиссер, декоратор, пастижер, как изготавливают куклы, костюмы и реквизит.

Любой предмет — штоковых, ростовых и планшетных кукол, оригиналы художественных эскизов, сценические макеты спектаклей — можно будет потрогать и узнать, как он устроен. Для детей предусмотрена возможность испытать, объемные, мягкие машины, а вместе со взрослыми они смогут сделать оригинальные фото на сцене, используя театральный реквизит.

Во время работы выставки планируется серия представлений с участием новосибирских театров, встречи, гостиные и концерты, которые будут анонсироваться в группе музея. Экспозиция откроется 12 марта в 18:00 по адресу Обская, 4.