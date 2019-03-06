Мастерская «Крикливого и Панькова» проведет двойное мероприятие

В студии занимаются ребята с ментальными и физическими особенностями. Спектакль «Юшка» поставила режиссер Анна Зиновьева, которая много лет хотела заниматься инклюзивным театром. В 2018 году он занял призовое место на Парадельфийских играх. В постановке принимают участие артисты с разными особенностями и профессиональные актёры из пяти Новосибирских театров. Перед спектаклем на перформансе «Встреча», который начнется в 18 часов, гостей угостят чаем и поделятся своим творчеством:: картинами, стихами, пригласят поучаствовать в актерских тренингах.

Билеты: https://lab4dram.timepad.ru/event/913363/

Для людей с инвалидностью билеты от 150-250 рублей



