В Новосибирске выступит уникальный театр «Недослов»

Гастроли «Недослова» состоятся 9-11 марта 2019 года в Новосибирске на сцене «Красного факела».Гастрольный проект проходит при поддержке и на средства Фонда президентских грантов, одним из важнейших условий предоставления которого — бесплатный вход на все спектакли. Все актёры театра — выпускники Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), единственного в мире ВУЗа, дающего профессиональное театральное образование людям с нарушением слуха. Жители Новосибирска смогут увидеть три спектакля из репертуара театр — постановки на жестовом языке сопровождаются дикторским озвучанием, а пластические понятны без слов.

9 марта на Малой сцене будет показан спектакль «Здесь птицы не поют…», основанный на песнях о Великой Отечественной войне. 10 марта на Малой сцене спектакль для юных зрителей — «Малыш и Карлсон», поставленный по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой. Весёлый музыкальный спектакль идёт с аншлагами в Москве и неизменно собирает в зале детей с нарушениями слуха и юных слышащих зрителей. 11 марта на Большой сцене театра сыграет «Волю вольную» — цыганскую притчу по мотивам рассказа М.Горького «Макар Чудра».