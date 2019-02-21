Новосибирские театры объединятся ради немецкой драмы

В проекте участвуют четыре новосибирских театра — «Первый театр», «Старый дом», «Мастерская Крикливого и Панькова» и «Глобус». Антология «ШАГ» (от названий трех стран: Швейцария, Австрия и Германия) — серия альманахов с профессиональными переводами современной немецкой драматургии. Первый том вышел в 2005 году, и сегодня пьесы из всех вышедших ранее сборников заняли прочное место в репертуарах театров России. «ШАГ-5» включает в себя десять пьес, которые были написаны в последние семь лет, имели успех на немецкоязычной сцене, при этом иллюстрируют самые разнообразные жанры, драматургические средства и техники и, конечно, приглашают к обсуждению актуальнейших проблем современности.

Новосибирским театрам было предложено самим выбрать интересующую их пьесу из новой антологии и подготовить эскизный показ. «Первый театр» обратится к актуальнейшей для Европы теме помощи беженцам и даст голос простым гражданам Евросоюза из пьесы Макси Обексер «Нелегальная помощь». «Мастерская Крикливого и Панькова» представит философскую поэму Роланда Шиммельпфеннига о красоте и неизбежности апокалипсиса «Великий пожар». Театр «Старый дом» в эскизе «Монстры крушат высотки» Лукаса Холлигера столкнет в одной квартире интеллектуальную пару из мира культуры и семью «из народа». Наконец, театр «Глобус» вскроет всю подноготную актерской профессии с помощью трио из пьесы Терезии Вальзер «Затишье перед бурей», когда-то игравших Гитлера и Геббельса. Площадкой экспериментальной драмы станет лекторий-бар «ПОТОК». После показа эскизов спектаклей пройдут обсуждения, вход на мероприятия бесплатный.