«Глобус» исследует «любовную речь»

Новая постановка, премьера которой состоится 22 и 23 марта, основана на одноименной книге французского философа Ролана Барта — она представляет собой исследование речи влюбленного человека и ситуаций, которые он переживает. Вплоть до 14 марта «Глобус» будет проводить мероприятия, которые помогут зрителям проникнуться произведением Барта.

Выставка «Фрагменты любовной живописи», 16+

До 23 марта, малое выставочное фойе театра «Глобус»

Выставка «Фрагменты любовной живописи» помогает интуитивно понять интеллектуальное: философский, затемненный язык Ролана Барта проясняется в образах мировой живописи. Выставка откроется в День влюбленных и продолжит работу до самой премьеры.

Лекция о любви «Фрагменты биологии любви», 16+

28 февраля, 19.00, гостевая комната театра «Глобус»

В этой лекции-беседе речь пойдет о том, существуют ли «биологические предпосылки» любви. Что происходит с телом и мозгом человека, когда он влюблен? Как инстинкт продолжения рода «играет» на струнах привязанности и сексуальности? Что такое брачные союзы и насколько они разнообразны в современности? Какие предположения, допущения и ограничения следует принять во внимание, если мы хотим исследовать человеческую любовь как биологический феномен и в какие ментальные ловушки рискуем при этом попасть?

Об этом и не только — в лекции психолога, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника ИЦиГ, преподавателя НГУ Елены Кизиловой.

Событие проходит в рамках просветительского проекта «Система координат».

Регистрация на TimePad: https://globus-nsk.timepad.ru/event/906913/

Лекция «Как возникла привязанность?», 16+

5 марта, 19.00, гостевая комната театра «Глобус»

Сравнительная психология ищет корни человеческой психики в поведении животных. Любовь не исключение. Чарлз Дарвин объединил в названии своей книги по эволюции происхождение человека и половой отбор. Когда возникла привязанность? Есть ли она у животных? Какую роль в эволюции человека она сыграла? И какие особенности человеческого поведения связаны с привязанностью? Разобраться помогут насекомые, птицы, звери и наши вымершие предки.

Феномен любви на примере животного мира разбирает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Софья Пантелеева.

Событие проходит в рамках просветительского проекта «Система координат».

Регистрация на TimePad: https://globus-nsk.timepad.ru/event/906929/

Лекция «Ролан Барт: между наукой и литературой», 16+

11 марта, 19.00, гостевая комната театра «Глобус»

Что такое «любовная речь» на языке Ролана Барта и почему писать о любви означает писать о языке, словах, дискурсе? Как связана его версия науки о литературе с творческими практиками? Как читать поздние эссе Барта и автопортреты, стоит ли видеть в них продолжение академической работы или ее отрицание?

О том, какие идеи и контексты стоят за книгой, вдохновившей создателей спектакля «Фрагменты любовной речи», расскажет кандидат филологических наук, руководитель образовательного проекта «Открытая кафедра» Наталья Ласкина.

Событие проходит в рамках просветительского проекта «Система координат».

Регистрация на TimePad: https://globus-nsk.timepad.ru/event/906933/

Кинопоказ «Фрагменты любовного кино» и лекция кинокриктика Алексея Кожемякина, 16+

14 марта, 19.00, лекторий-бар «ПОТОК»

Накануне премьеры мы увидим фрагменты культовых фильмов о любви, узнаем, для чего нужны любовные линии в кино и рассмотрим любовь как категорию киноискусства. Об этом и не только — в лекции кинокритика Алексея Кожемякина.

Событие проходит в рамках просветительского проекта «Система координат».

Регистрация на TimePad: https://globus-nsk.timepad.ru/event/906938/







