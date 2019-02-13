«Глобус» представляет спектакль о «заочной» любви

Знакомства в соцсетях сегодня стали для нас привычным делом. Как только не приукрашивает себя человек, стараясь понравиться собеседнику! Но заочное покорение сердец — не интернет-изобретение. Когда-то виртуальные послания имели форму… обычных почтовых писем.

1957-й год. Сержант Иван Алтынник — известный любитель переписки. На его счету — чуть менее сотни корреспонденток. Шальной врун и мечтатель, он мчится навстречу романтическому приключению. Людмилу он видел лишь раз — на фотокарточке. Душа его поет от предвкушения свидания, но в жизни самое простое решение обычно дает самый непредсказуемый результат.

Спектакль «Путем взаимной переписки» — вторая постановка режиссера Владимира Харина. Главную роль исполняет Денис Васьков, а роль его «заочной» возлюбленной — Наталья Тищенко.