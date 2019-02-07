«Первый театр» представляет новый спектакль

Спектакль для «Первого театра» поставила молодой режиссер из Санкт-Петербурга Юлия Каландаришвили. Пьеса «Воин» в 2018 году стала победителем номинации «Выбор издательства «Самокат» на конкурсе драматургии «Первая читка» и отобрана для сборника лучших пьес для детей и подростков издательства «Самокат». Герои этой трогательной и жестокой пьесы — двенадцатилетние российские подростки из маленького поселка Заозерского, затерянного где-то по эту сторону Урала. Дружба и одиночество, верность и предательство, семья и родина, страх и способность побороть его — для героев пьесы это не абстрактные понятия. Так же, как и война — действие пьесы происходит в 1996 году, в последний год первой Чеченской войны. У главного героя пьесы, Антохи Димова, на войне старший брат, от которого нет вестей, у героини, девочки Кати — погиб отец, военный летчик.