«Глобус» приглашает подарить детям спектакль

В феврале любой желающий может купить в кассе «Глобуса» билет на спектакль «Король Матиуш» в подарок для детей из социально незащищенных слоев населения — многодетных семей, ребят с особенностями развития, которые обычно не могут позволить себе поход в театр. Показ состоится на большой сцене 20 марта в 18.00.

В основу спектакля легла повесть польско-еврейского писателя Януша Корчака «Король Матиуш Первый». Стать королём и править целым государством — для многих идея заманчивая. Но вот маленького мальчика по имени Матиуш об этом даже не спрашивали. Он сын короля, и когда отец умирает, трон переходит к нему. Главы соседних государств не воспринимают Матиуша как серьёзного противника и сразу объявляют ему войну. Мальчику не доверяют даже его министры, сомневающиеся в том, что он способен остановить врага. Главного героя ожидают сражения, принятие не детских решений, а главное — поиск ответа на вопрос, как добыть счастье для всех людей вокруг.