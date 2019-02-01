Краеведческий музей поздравляет Новосибирский музыкальный театр

Экспозиция показывает жизнь музыкального театра от первого спектакля — оперетты Исаака Дунаевского «Вольный ветер», премьера которой состоялась 2 февраля 1959 года — до современных постановок, представленных в репертуарной афише сегодня. Монохромные фотографии чередуются с современными цифровыми кадрами, архивные программки и афиши — с яркими постерами. На выставке представлено пять зон, оформленных в тематике спектаклей костюмами, элементами декораций и бутафории. Среди экспонатов – гримировальный стол как элемент бекстейджа, архивное световое и звуковое оборудование, на котором работали технические службы театра в прошлом веке. Многие актеры, которых можно увидеть на старых черно-белых архивных фотографиях, и сегодня выходят на сцену.