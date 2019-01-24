«Детки и предки»: Театр кукол поможет в воспитании детей

В конце января Новосибирский театр кукол представит сразу три спектакля необычных форматов, два из которых пройдут в рамках семейного проекта «Детки и предки». По замыслу авторов из центра «Культурный город», с помощью театрального языка они расскажут о проблемах воспитания, коммуникации, взросления и будут популяризировать детскую литературу.

26 января театр покажет теневой спектакль «По дороге за луной». «Спектакль рассказывает не только о сказочном путешествии, но и о приобретенных друзьях, потерях и взрослении», — рассказала режиссер Анна Бессчастнова. Второй проект Бессчастновой — гоголевская «Шинель», которую она хочет сделать более интересной и привлекательной для юных зрителей.

30 января состоятся два бесплатных показа спектакля «Бабушка на яблоне» по повести М. Лобе, где режиссером выступает режиссер из Санкт-Петербурга Вера Каратаева. Пространство сцены займут не только артисты, но и зрители, что создаст особую камерную атмосферу постановке.

Все спектакли проекта, созданные усилиями творческих коллективов новосибирских театров, в частности, Новосибирского театра кукол, «Глобуса», «Первого театра» и драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, будут идти до июня 2019 года.