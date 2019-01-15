В «Старом доме» поставят спектакль по книге Гузели Яхиной

Эскиз спектакля поставили в «Старом доме» еще в 2017 году во время театральной лаборатории «Актуальный театр». Режиссером нового проекта станет Эдуард Шахов из Уфы.

Дебютный роман Гузели Яхиной о раскулачивании 30-х годов XX века был публикован в 2015 году. Изначально он был написан в виде киносценария, как учебная работа для Московской школы кино. Писательница отзывается о своей книге так: «Я хотела донести мысль о том, что даже в очень большом горе может быть спрятано зерно будущего счастья. […] По большому счету это книга о преодолении мифологического сознания. Неважно — мужского или женского».

Первые показы спектакля «Зулейха открывает глаза» пройдут 21-23 марта.



