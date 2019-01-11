«Старый дом» и «Первый театр приглашают на «культурный детокс»
С 11 по 13 января в Новосибирске пройдет Фестиваль нового театра.
За три дня труппы не только покажут зрителям самые интересные спектакли прошлого года, но и организуют «постпохмельный бранч» в канун Старого Нового года.
11 января – документальный спектакль «Пыль» Михаила Патласова, «Старый дом».
12 и 13 января – спектакль-променад Алексея Забегина «Время ожидания истекло», «Первый театр».
12 и 13 января – нестандартная интерпретация «Гамлета» «Sociopath» Андрея Прикотенко, «Старый дом» –
13 января – «постпохмельный бранч», обсуждение спектаклей с арт-критиками, зрителями, художниками и журналистами в FRY Street Food Pub.
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