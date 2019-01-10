Серегей Афанасьев получил награду за вклад в театральное искусство

Сергей Афанасьев получил главную награду форума «Золотой витязь» — медаль имени Н. Д. Мордвинова «За выдающийся вклад в театральное искусство». В разные годы этой награды были удостоены Инна Чурикова, Алиса Фрейндлих, Юрий Соломин, Татьяна Доронина, Элина Быстрицкая, Олег Табаков. В форуме участвуют коллективы из разных регионов России, а также из Казахстана, Украины, Сербии и Армении.

Мэр города рассказал, что плотно работает с Афанасьевым, и проект нового помещения для Городского драматического театра уже готов, остается получить финансирование и начать реконструкцию нового «дома».