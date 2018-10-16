«Глобус» приглашает в театральную экспедицию

4 ноября новосибирский театр присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств-2018».

«Глобус» готовит трехчасовую программу с 20 до 23 часов. Сначала гости отправятся в арт-экспедицию «АРТиФАКТ»: театральное пространство на час превратится в калейдоскоп загадок и головоломок. В каждой находке – подсказка, в каждой подсказке — путь к решению задачи, в финале — сюрприз.

Маршрут экспедиции завершится концертом «ВГОСТИ». Специально к «Ночи искусств» звездная рок-вечеринка расширяет состав: к Алексею Корневу, Александру Липовскому, Арине Литвиненко и Стасу Соколову присоединяются Екатерина Аникина, Мария Соболева и Марина Кондратьева. Как всегда в программе — живой звук, живые эмоции и любимая музыка.



Билеты можно приобрести в кассах театра и онлайн.