«Первый театр» готовит первый спектакль-прогулку

В Москве и Санкт-Петербурге жанр променад-театра — это уже устоявшийся тренд, но в Новосибирске такая постановка — первая. Спектакль — парафраз знаменитой пьесы «В ожидании Годо», написанная через три года после окончания Второй мировой войны и принесшая автору, Сэмюэлю Беккету, ошеломительный успех и Нобелевскую премию по литературе в 1969 году. В своём решении Нобелевский комитет отметил: «Глубинный пессимизм Беккета содержит в себе такую любовь к человечеству, которая лишь возрастает по мере углубления в бездну мерзости и отчаяния, и, когда отчаяние кажется безграничным, выясняется, что сострадание не имеет границ».

Над спектаклем «Время ожидания истекло» работает команда из Санкт-Петербурга, создатели одного из самых авангардных театров Петербурга — «Организмы», известного своими экспериментальными постановками: режиссер Алексей Забегин, выпускник СПбГАТИ (мастерская В. Фильштинского), неоднократный участник программы Маска PLUS, лауреат санкт-петербургской премии «Прорыв» и драматург Владимир Антипов (СПбГАТИ, мастерская профессора Ю. М. Красовского). Художник Константин Соловьев также из Санкт-Петербурга, как и композитор, Настасья Хрущева, сотрудничающая с такими режиссерами как Андрей Могучий и Валерий Фокин.