Актрисы «Первого театра» получили награду международного фестиваля

Дарья Трапезникова и Карина Мулева завоевали приз за лучшую женскую роль в спектакле «Наташина мечта».

Театр играет постановку по пьесе Ярославы Пулинович с 2017 года и в этот раз представил ее на Втором международном фестивале камерных театров «Окна» в Новокузнецке. География участников включала Москву, Кемерово, Молдавию, Швецию, Санкт-Петербург. Жюри возглавлял известный театральный деятель Павел Руднев и, несмотря на то, что без замечаний не обошлось, «Мечта» понравилась и зрителям, и экспертам. Критик Александр Вислов отметил, что среди огромного количества постановок по пьесе, неожиданных было всего две, и «Первому театру» удалось передать свое индивидуальное видение.