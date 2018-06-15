Пермский академический театр покажет пять лучших спектаклей

Для «Глобуса» Пермский академический театр приготовил три разноплановые постановки. 22 и 23 июня программу откроет волшебная сказка «Карлик Нос». Рано или поздно каждый оказывается перед выбором дороги, по которой ему нужно направить свою жизнь, так и наш герой Якоб оказывается на перепутье. Он лишается не только друзей и близких, но и собственного имени, а также собственного лица. Куда идти дальше? Что делать, если помощи ждать неоткуда? Где искать поддержки, если от тебя отвернулись даже те, кто был дорог тебе? Как найти свое счастье и любовь, если каждый говорит о внешности, но никто не думает про душу?

25 июня театр представит спектакль, который восемь раз был номинирован на премию «Золотая маска» и получил три награды — «Восемь любящих женщин». Однажды утром главу семейства и хозяина дома находят мертвым в спальне. Его близкие родственницы, супруга, дочери и служанка устраивают собственное расследование и поиск убийцы. Полудетективная история подана как искрометная, ироничная музыкальная постановка в стиле кабаре, где у каждой из героинь есть своя отдельная партия, а зритель становится соучастником блистательного мюзикла.

Последней на сцене «Глобуса» театр сыграет «На всякого мудреца довольно простоты» — авантюру по пьесе Островского о похождениях молодого карьериста и сердцееда в жанре искрометного русского водевиля. Остроумные куплеты и блистательная музыка, текст великого драматурга и актерская импровизация, многоуровневая фантастическая декорация и бесподобные костюмы вовлекут в игру даже самых завзятых ревнителей традиций и скептиков!

24 июня в «Старом доме» Пермский театр представит «#конституциярф» — копродукцию пермской «Сцены-Молот» и екатеринбургского Ельцин Центра. Место действия спектакля — история нашей страны. «#конституциярф» — это не чтение нормативно-правового акта вслух, это взгляд на документ нашей эпохи сквозь призму истории государства Российского. В тексте спектакля, составленном пермским драматургом Ксенией Гашевой, соединены цитаты из воспоминаний, высказываний и произведений Александра Пушкина и Анатолия Собчака, Светланы Алексеевич и Дмитрия Лихачева, Александра Блока и Галины Вишневской, Николая Гоголя и Людмилы Улицкой, сводки новостей РИА Новости и текста самой Конституции Российской Федерации. Постановка представит основной закон России сквозь истории и лица, покажет текст через судьбы людей, а судьбу государства через тексты разных эпох.

Второй спектакль 25 июня «неРомео, неДжульетта» создатели описывают, как «слоистый пирог из фарсовых эпизодов, драматических сцен, пластических этюдов, музыкальных эскизов, высокого накала трагедийных фрагментов и комедийных отрывков». «Ромео и Джульетта» — ужасная история, — комментирует свой замысел постановщик спектакля Владимир Гурфинкель, — Двое детей полюбили впервые и… погибли. Вы хотите, чтобы ваш ребенок так рано и так страшно погиб? Я — нет! Я не хочу, чтобы мой сын был на месте Ромео, а дочь на месте Джульетты. Вы хотите, чтобы я сегодня считал эту историю однозначно великой? Вы хотите, чтобы она меня не мучала? Да, это великая история о большой любви, написанная великим драматургом. Но сама по себе она ужасна. Все мы хотим пережить любовь. Мы все ее желаем. И так было всегда! Но как сегодня рассказать зрителю эту известную историю? Вот, что нас занимает!»