Новосибирские театры и филармония перечислят около миллиона рублей в поддержку семей жертв трагедии в Кемерово

Театральное сообщество отправит средства, полученные от продажи билетов на концерт памяти жертв трагедии и на спектакли, сыгранные на этой неделе, в Кемеровское региональное отделение Российского Красного Креста.





28 марта, в День траура в России по погибшим при пожаре, театры почтили память погибших минутой молчания перед спектаклем вместе со зрителями.

Перед началом представления в Новосибирском музыкальном театре его директор, заслуженный артист РФ Леонид Кипнис выразил соболезнования всем пострадавшим: «В городе Кемерово 25 марта произошла страшная трагедия. Мы скорбим вместе с ними. Перед нами стояла дилемма — отменить спектакль в день национального траура или сыграть его в пользу пострадавших от пожара. Мы решили, что драматическая повесть Пушкина — это скорее образовательный проект, и благодаря показу мы сможем помочь нашим соседям, перечислив часть средств от показа». Зрители также пожертвовали свои личные средства.